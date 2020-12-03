Глава "МВД" ПНС Ливии заказал нападение на штаб-квартиру нефтяной компании

Глава "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага является заказчиком нападения на штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации.

Глава "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага является заказчиком нападения на штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации.

По данным Федерального агентства новостей, атака боевиков ПНС стала ответом на отказ главы Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафы Саналлы передавать экспортные доходы в Центробанк, откуда расхищаются денежные средства. Решение главы ННК лишало представителей ПНС главного источника нелегальных доходов. Кроме того, было установлено, что Башага ежемесячно получал крупные "откаты" из Центробанка.

Таким образом, Башага рисковал остаться без денег и наемников, которых Анкара перебрасывает в Ливию. Если глава "МВД" перестанет платить наемникам и утратит влияние в Ливии, то Турция прекратит с ним сотрудничество.

Ранее стало известно, что боевики группировки RADA во главе с членом запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Абд аль-Рауфом Каррой совершили нападение на объекты ННК. Бандформирование RADA официально входит в состав "МВД" ПНС Ливии, а также контролирует частную тюрьму "Митига". Боевики неоднократно помогали Башаге сохранить свою должность и обрести партнеров в Турции.