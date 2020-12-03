В Крыму назвали интересы НАТО в Черном море угрозой нацбезопасности РФ

Наращивание военной мощи в Крыму не должно волновать НАТО, поскольку полуостров является территорией России, заявил депутат Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель.

Наращивание военной мощи в Крыму не должно волновать НАТО, поскольку полуостров является территорией России, заявил депутат Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ продолжает наращивать военную мощь в Крыму и активнее разворачивает свои силы в Черноморском регионе. Он утверждает, что РФ "угрожает безопасности стран, имеющих выход к Черному морю". В беседе с iReactor Гемпель назвал оживленный интерес Альянса к территории суверенного государства как минимум странным.

Ранее депутат подчеркивал, что США и НАТО имеют целый комплекс провокационных действий, в частности "неожиданные" ракетные учения в непосредственной близости от Крыма, нарушение госграниц РФ, а также противостояние с Москвой в информационном пространстве.

Также Гемпель считает, что высказывания Столтенберга не приведут к серьезным последствиям, поскольку у Запада много своих внутренних проблем.

"К подобным заявлениям нам, в общем-то, уже не привыкать, но хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний день все эти заявления не могут иметь хоть какого-либо логического продолжения", — подчеркнул он.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил уверенность, что своими выпадами НАТО оправдывает военное присутствие вблизи полуострова и пытается создать угрозу национальной безопасности РФ. Он отметил, что в ответ на такие провокации, российская сторона вынуждена повышать боеготовность войск в Черноморском регионе.