МИД России отреагировал на бойкот Франции и Германии встречи по Донбассу

Париж и Берлин с самого начала активно пытались сорвать встречу Совбеза ООН по Донбассу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Париж и Берлин с самого начала активно пытались сорвать встречу Совбеза ООН по Донбассу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Россия инициировала неформальное заседание Совета Безопасности ООН по урегулированию ситуации в Донбассе с участием представителей ДНР и ЛНР. Германия и Франция объявили мероприятию бойкот и добились того, чтобы трансляция встречи не велась на сайте Организации Объединенных Наций.

"Случившееся компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в разрешении украинского кризиса и в то же время свидетельствует об их желании покрывать действия киевских властей", — сказала Захарова.

Официальный представитель российского ведомства назвала бойкот неудавшимся. Она обратила внимание, что остальные члены Совбеза ООН приняли активное участие в дискуссии.