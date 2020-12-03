Генерал ЛНА сообщил о нарушении договоренностей по Ливии со стороны ПНС

Террористы пытаются захватить власть в Ливии. Об этом сказал глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб.

Террористы пытаются захватить власть в Ливии. Об этом сказал глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб.

Члены организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) стремятся взять контроль над государством и не позволяют выгнать из страны наемников. Присутствие военных из других стран противоречит положениям женевского соглашения, которое было подписано в Швейцарии, сообщает Федеральное агентство новостей. Договор предусматривает режим прекращения огня в Ливии. Также должна пройти полная демилитаризация городов Аль-Джуфра и Сирт.

Махджуб заявил, что ЛНА выполняет все условия соглашения. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) же не освободило Ливию от незаконных вооруженных формирований. По мнению генерал-майора, оно пытается таким образом затормозить процесс урегулирования.