Зампреда по соцзащите Ленобласти задержали за растрату бюджета

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области о растрате бюджетных средств.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области о растрате бюджетных средств.

По версии следствия, чиновница поручила бывшему директору дома-интерната для пожилых приобрести свыше 500 билетов в театр стоимостью в 1,6 миллиона рублей. Отмечается, что билетами воспользовались граждане, которые не проживают в интернате.

Правоохранители задержали подозреваемую женщину. Следствие будет ходатайствовать в суд о заключении чиновницы под стражу. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.