Минская группа ОБСЕ указала на важность гарантий по недопущению боев в НКР

Страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ потребовали вывода иностранных боевиков из НКР.

Страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ потребовали вывода иностранных боевиков из НКР.

Главы МИД России, Франции и США призвали иностранных наемников немедленно покинуть Карабах, а Баку и Ереван со своей стороны поспособствовать их отъезду.

"Страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать полностью выполнять их обязательства в рамках соглашения от 9 ноября в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также предыдущие обязательства по прекращению огня", — было указано в коллективном заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

Сопредседатели также отдельно подчеркнули необходимость гарантий России по недопущению возобновления боев в республике. Минская группа также призвала Армению и Азербайджан к заключению долгосрочного мирного соглашения.

Напомним, что 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение, которое положило конец боя в Нагорно-Карабахской Республике. Эскалация в регионе взяла начало 27 сентября. СМИ неоднократно сообщали, что в зоне конфликта действуют наемники с Ближнего Востока, завербованные Турцией для участия в боях на передовой на стороне Азербайджана.