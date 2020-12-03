Мишустин назвал главное преимущество вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса поспособствует общению без ограничений. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вакцинация от коронавируса поспособствует общению без ограничений. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Массовая вакцинация населения станет решающим этапом в борьбе с COVID-19. Глава кабмина также сообщил о готовности российских регионов к широкой вакцинации от коронавируса.

"Чем лучше пройдем этап вакцинации от коронавируса, темы быстрее сможем общаться без ограничений", — заявил премьер-министр.

Мишустин поручил Минздраву, Минюсту и Роспотребнадзору утвердить временные правила поставки препарата в регионы страны. Россияне смогут сделать прививку бесплатно на добровольной основе. Губернаторы должны будут лично проследить за ходом вакцинации.