В «Патриоте» рассказали, как коронавирус повлиял на сферу ЖКХ

По словам парламентария, ситуация в регионах с рабочими в сфере ЖКХ сложная.

Пандемия коронавируса отразилась почти на всех сферах деятельности россиян. Под ударом оказались множество областей, которые не могут полноценно функционировать в режиме карантина. По состоянию на 3 декабря 2020 года в стране зафиксировано 2 327 105 заболевших.

COVID-19 не обошел стороной и сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Особенно это касается приезжих из других стран, которые обслуживают жилые дома. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев рассказал, с какими проблемами в этой части столкнулось ЖКХ.

«По опыту работу могу сказать, что мигранты обосновались в нескольких регионах: Санкт-Петербург, Москва (где почти 80% всего объема работ выполняют мигранты), Нижний Новгород и некоторые северный регионы. В центральной части России мигрантов очень мало, поэтому у них ничего не поменялось. Но все равно почти во всех областях есть проблема с рабочими-мигрантами в ЖКХ. Средняя укомплектованность застыла примерно на уровне 60%. Сейчас, в период пандемии, людям приходится работать на полторы или две ставки, чтобы обслужить дом», — заявил парламентарий.

Из-за того, что пандемия закрыла границы между странами, массового оттока мигрантов из России пока не случилось. Главным центром, через который проходит около 40% всех миграционных потоков в России, по-прежнему остается Москва.

Ранее стало известно, что в Москве коммунальные услуги с 1 июля 2021 года подорожают. Рост составит не более 4,6 процента.