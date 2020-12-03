Потасовка в парламенте Молдавии попала на видео

Оппозиция в парламенте Молдавии пыталась помешать заседанию, заблокировав трибуну.

Депутаты от оппозиции, которые поддерживают избранного президента Молдавии Майю Санду, устроили потасовку в парламенте, пытаясь помешать провести заседание, сообщает телеканал ТВ Центр

Депутаты оппозиционных партий "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и правда" не пустили министра финансов Сергея Пушкуцу к трибуне, когда тот должен был представить проект бюджета.

Оппозиция требовала отменить обсуждение законопроекта об урезании полномочий президента (предлагалось передать Службу информации и безопасности в ведение парламента). Законопроект предложила Партия социалистов, поддерживающая действующего президента страны Игоря Додона.

Новый закон лишает права президента назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности, также президент не сможет требовать отчеты на темы, касающейся национальной безопасности, что лишает Санду многих рычагов власти.

Несмотря на противодействие оппозиции, закон все же был принят.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику обратился к гражданам на своей странице в Facebook с просьбой отказаться от участия в акциях протеста, организованных избранным президентом Майей Санду.