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18:21   3 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

Потасовка в парламенте Молдавии попала на видео

Потасовка в парламенте Молдавии попала на видео

Депутаты от оппозиции, которые поддерживают избранного президента Молдавии Майю Санду, устроили потасовку в парламенте, пытаясь помешать провести заседание, сообщает телеканал ТВ Центр

Депутаты оппозиционных партий "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и правда"  не пустили министра финансов Сергея Пушкуцу к трибуне, когда тот должен был представить проект бюджета.

Оппозиция требовала отменить обсуждение законопроекта об урезании полномочий президента (предлагалось передать Службу информации и безопасности в ведение парламента). Законопроект предложила Партия социалистов, поддерживающая действующего президента страны Игоря Додона.

Новый закон лишает права президента назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности, также президент не сможет требовать отчеты на темы, касающейся национальной безопасности, что лишает Санду многих рычагов власти.

Несмотря на противодействие оппозиции, закон все же был принят.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику обратился к гражданам на своей странице в Facebook с просьбой отказаться от участия в акциях протеста, организованных избранным президентом Майей Санду.

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