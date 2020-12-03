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17:05   3 Декабря 2020
Политика

Боевики ПНС устроили перестрелку в столице Ливии

Боевики ПНС устроили перестрелку в столице Ливии

Бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили стрельбу в Триполи. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на улице Боуслием столичного района Абу Салим. Местные жители разбежались по домам из-за выстрелов. По их мнению, вооруженная стычка имеет отношение к борьбе двух бандформирований ПНС Ливии за территории.

Триполи разделен на несколько зон, которые находятся под контролем порядка 30 вооруженных группировок. Возникающие между ними разногласия зачастую приводят к потерям каждой из сторон. Мирные жители нередко попадают под перекрестный огонь. По информации издания, район Абу Салим контролируется бандформированием "Аль-Халбус".

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#ливия #триполи #пнс

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