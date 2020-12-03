Спортсмены останутся без секса на Олимпийских играх в Токио

Организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что собираются ввести кодекс поведения для спортсменов на время соревнований.

Организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что собираются ввести кодекс поведения для спортсменов на время соревнований.

Атлеты должны будут соблюдать регламент, за нарушение которого будут вводиться санкции. Токийский оргкомитет подготовил промежуточный отчет о мерах противодействия коронавирусной инфекции, которые будут приняты в период соревнования в 2021 году.

Спортсменам будет необходимо проходить регулярное тестирование на COVID-19 и носить маски. Также атлетам будут запрещены любые физические контакты во внесоревновательный период. Ограничения затронут, в том числе, интимную жизнь спортсменов. По завершении выступлений они должны будут покинуть страну во избежание возможного заражения.