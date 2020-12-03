Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:05   3 Декабря 2020
Общество

Спортсмены останутся без секса на Олимпийских играх в Токио

Спортсмены останутся без секса на Олимпийских играх в Токио

Организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что собираются ввести кодекс поведения для спортсменов на время соревнований.

Атлеты должны будут соблюдать регламент, за нарушение которого будут вводиться санкции. Токийский оргкомитет подготовил промежуточный отчет о мерах противодействия коронавирусной инфекции, которые будут приняты в период соревнования в 2021 году.

Спортсменам будет необходимо проходить регулярное тестирование на COVID-19 и носить маски. Также атлетам будут запрещены любые физические контакты во внесоревновательный период. Ограничения затронут, в том числе, интимную жизнь спортсменов. По завершении выступлений они должны будут покинуть страну во избежание возможного заражения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#спортсмены #токио #секс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров