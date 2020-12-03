Темнокожий Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Тезка лидера Третьего рейха пообещал не захватывать мир.

В южноафриканской стране Намибия прошли муниципальные выборы. В одном из поселений победу одержал человек, чье имя несколько десятков лет назад было связано с геноцидом и уничтожением целых народов. Перспективного 54-летнего политика зовут Адольф Гитлер, и за него отдали голоса 85% населения Омпунджы, бывшей немецкой колонии, сообщает британская Daily Mail.

В среду, 2 декабря, Адольф Гитлер Уунона (полное имя политика) принес присягу на конституции республики. Он представляет партию СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) и, по его словам, не имеет никакого отношения к нацистской идеологии и не претендует на мировое господство.

«Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, наверное, не понимал, что такое Адольф Гитлер. <…> Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу завоевать Ошану [название региона, где победил Уунона — прим. ред.]. Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству», — заявил Адольф Гитлер.

Поддержка темнокожего кандидата была феноменальной: за Гитлера проголосовало 1196 человек, а за его оппонента, выступающего на другой стороне политических баррикад, лишь 213 избирателей. В бюллетенях Уунону обозначили, как «кандидат Адольф Г.». Его партия СВАПО по всей стране получила 57 процентов голосов.

Намибия раньше была колонией Германии, поэтому имя Адольф там считается довольно распространенным. Немецкий язык признан одним из национальных языков южноафриканского государства. Как рассказал сам Уунона, друзья и родственники зовут его просто Адольфом.

Намибия была немецкой колонией с 1884 года. После Первой мировой войны Германия лишилась своих владений, в том числе Германской Юго-Западной Африки (так в те годы называли Намибию).

В 1904 году местные темнокожие жители устроили восстание, которое немцам пришлось подавлять четыре года. За это время солдаты убили около 75 тысяч человек. Еще несколько тысяч жителей просто изгнали в пустыню, где они умерли от голода и жажды.

Во время недавнего визита в Намибию министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер назвал этот случай геноцидом. Сейчас в Берлине полагают, что страна несет огромную ответственность перед Намибией «из-за колониального прошлого». Небольшая немецкоязычная община по сей день проживает в южноафриканской стране.