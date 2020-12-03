Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт раскритиковал выступление блогера Алексея Навального в Европарламенте и назвал его предателем народа РФ.

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт раскритиковал выступление блогера Алексея Навального в Европарламенте и назвал его предателем народа РФ.

Мнением о речи скандально известного главы "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом) Гердт поделился в эфире онлайн-проекта "Прекрасная Россия бу-бу-бу". Навальный 27 ноября призвал западных политиков не признавать выборы в Госдуму РФ и ввести санкции против российских бизнесменов.

Гердт отметил, что слова главы ФБК не произвели на немецкую аудиторию никакого впечатления, и назвал блогера "отработанным материалом".

"Для меня лично Навальный — отработанный материал. Отработанный теми, кто спроектировал этот проект, кто его создал", — сказал парламентарий в эфире "Прекрасной России бу-бу-бу".

Он признался, что ему сложно представить себя или кого-либо из немецких коллег в роли просящего или жалующегося на национальное правительство в кабинетах чиновников и парламентариев других стран. По мнению депутата, такое поведение не достойно уважения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Парламентарий увидел в заявлении Навального нарушение политической этики и предательство собственного народа. Он также отметил, что присутствие блогера в Германии вызывает озабоченность у многих немецких политиков. По словам Гердта, многие понимают, что его нахождение в старне и общение с канцлером Ангелой Меркель имеет политический подтекст, но не могут повлиять на ситуацию. ФРГ зависима от США, поэтому попытки проявить самостоятельность оборачиваются серьезными последствиями вроде атак на Deutsche Bank и немецкий автопром.