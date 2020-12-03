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17:17   3 Декабря 2020
Весь мир

Псаки отметилась новым скандалом перед возвращением на «подиум» Белого дома

Псаки отметилась новым скандалом перед возвращением на «подиум» Белого дома

Дженнифер Псаки еще не успела занять должность пресс-секретаря Белого дома, как уже оказалась в центре скандала: она обвинила в работе на российскую пропаганду тех, кто посмеялся над ее старым фото в розовой ушанке.

Как рассказывает американский телеканал Fox News, фотография Дженнифер Псаки в розовой шапке-ушанке с серпом и молотом всплыла в интернете после того, как стало известно о планах Джо Байдена назначить ее пресс-секретарем президентской администрации, если его все-таки признают победителем выборов. Ранее Псаки работала в администрации президента США Барака Обамы, занимая должность пресс-секретаря Госдепартамента. Теперь же она может вернуться на подиум в зале для проведения брифингов в Белом доме в качестве официального представителя главы государства.

Фотография, которая стала причиной скандала, была сделана в 2014 году. На снимке Псаки запечатлена рядом с госсекретарем Джоном Керри, главой российского МИД Сергеем Лавровым и официальным представителем внешнеполитического ведомства России Марией Захаровой. Розовую ушанку Псаки получила в подарок от представителя МИД РФ.

Псаки отметилась новым скандалом перед возвращением на «подиум» Белого дома

Рассказывая об истории фото, телеканал Fox News счел необходимым подчеркнуть, что серп и молот были частью герба СССР — «символ политического и экономического подавления при коммунистических режимах».

В ответ Псаки написала в своем микроблоге Twitter, что эта история является «российской пропагандой», а те, кто ее критикует – «марионетки российской пропагандистской машины».

«Для всех, кто не был мишенью российской пропаганды (копия Майклу Макфолу и Хиллари Клинтон): цель — дискредитировать мощные голоса и распространять дезинформацию, чтобы сбить с толку общественность», — подчеркнула Псаки.

Такая резкая реакция удивила и рассмешила даже американских журналистов и политиков.

Псаки отметилась новым скандалом перед возвращением на «подиум» Белого дома

Например, радиоведущий Ларри О’Коннор назвал твит Псаки «замечательным стартом» для пресс-секретаря Байдена. А бывший инспектор ООН Скотт Риттер отметил, обращаясь к Дженнифер Псаки:

«Таким абсурдным твитом Вы просто показали свою умственную ограниченность… Вы установили стандарт на следующие четыре года — это самое дно».

Другие интернет-пользователи задались вопросом, как команда Байдена собирается на протяжении следующих четырех лет работать с Россией, если они сами только и делали, что обвиняли ее во всем подряд и создавали из нее «франкенштейновского монстра». Кроме того, комментаторы отметили, что человеку, претендующему на пост пресс-секретаря Белого дома, не следует быть такой ранимой.

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