Псаки отметилась новым скандалом перед возвращением на «подиум» Белого дома

Она обвинила в работе на российскую пропаганду тех, кто посмеялся над ее старым фото в розовой ушанке.

Дженнифер Псаки еще не успела занять должность пресс-секретаря Белого дома, как уже оказалась в центре скандала: она обвинила в работе на российскую пропаганду тех, кто посмеялся над ее старым фото в розовой ушанке.

Как рассказывает американский телеканал Fox News, фотография Дженнифер Псаки в розовой шапке-ушанке с серпом и молотом всплыла в интернете после того, как стало известно о планах Джо Байдена назначить ее пресс-секретарем президентской администрации, если его все-таки признают победителем выборов. Ранее Псаки работала в администрации президента США Барака Обамы, занимая должность пресс-секретаря Госдепартамента. Теперь же она может вернуться на подиум в зале для проведения брифингов в Белом доме в качестве официального представителя главы государства.

Фотография, которая стала причиной скандала, была сделана в 2014 году. На снимке Псаки запечатлена рядом с госсекретарем Джоном Керри, главой российского МИД Сергеем Лавровым и официальным представителем внешнеполитического ведомства России Марией Захаровой. Розовую ушанку Псаки получила в подарок от представителя МИД РФ.

Рассказывая об истории фото, телеканал Fox News счел необходимым подчеркнуть, что серп и молот были частью герба СССР — «символ политического и экономического подавления при коммунистических режимах».

В ответ Псаки написала в своем микроблоге Twitter, что эта история является «российской пропагандой», а те, кто ее критикует – «марионетки российской пропагандистской машины».

«Для всех, кто не был мишенью российской пропаганды (копия Майклу Макфолу и Хиллари Клинтон): цель — дискредитировать мощные голоса и распространять дезинформацию, чтобы сбить с толку общественность», — подчеркнула Псаки.

Такая резкая реакция удивила и рассмешила даже американских журналистов и политиков.

Например, радиоведущий Ларри О’Коннор назвал твит Псаки «замечательным стартом» для пресс-секретаря Байдена. А бывший инспектор ООН Скотт Риттер отметил, обращаясь к Дженнифер Псаки:

«Таким абсурдным твитом Вы просто показали свою умственную ограниченность… Вы установили стандарт на следующие четыре года — это самое дно».

Другие интернет-пользователи задались вопросом, как команда Байдена собирается на протяжении следующих четырех лет работать с Россией, если они сами только и делали, что обвиняли ее во всем подряд и создавали из нее «франкенштейновского монстра». Кроме того, комментаторы отметили, что человеку, претендующему на пост пресс-секретаря Белого дома, не следует быть такой ранимой.