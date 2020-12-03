Тихановская желает возглавить Белоруссию в период "конституционной реформы"

Белорусский политический деятель Светлана Тихановская заявила о готовности взять на себя обязанности президента республики в "переходный период".

Белорусский политический деятель Светлана Тихановская заявила о готовности взять на себя обязанности президента республики в "переходный период".

Тихановская рассказала о проекте конституционной реформы, который разработала ее команда. Реализация проекта пройдет в так называемый переходный период. В это время она готова занять пост президента Белоруссии.

Политик также заявила о намерении подключить к работе "лучших специалистов", которые обеспечат подход к "новым выборам" с наименьшими шоками.