Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:21   3 Декабря 2020
Политика

Тихановская желает возглавить Белоруссию в период "конституционной реформы"

Тихановская желает возглавить Белоруссию в период "конституционной реформы"

Белорусский политический деятель Светлана Тихановская заявила о готовности взять на себя обязанности президента республики в "переходный период".

Тихановская рассказала о проекте конституционной реформы, который разработала ее команда. Реализация проекта пройдет в так называемый переходный период. В это время она готова занять пост президента Белоруссии.

Политик также заявила о намерении подключить к работе "лучших специалистов", которые обеспечат подход к "новым выборам" с наименьшими шоками.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#белоруссия #президент #тихановская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров