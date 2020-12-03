Экономист предсказал судьбу Роснано после отставки Чубайса

Роснано продолжит развиваться и без действующего главы компании Анатолия Чубайса. Такую точку зрения выразил доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

Роснано продолжит развиваться и без действующего главы компании Анатолия Чубайса. Такую точку зрения выразил доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

Правительство России утвердило директиву о назначении нового председателя правления Роснано. Следующим руководителем компании на ближайшие пять лет станет первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов. По мнению Грибова, компания вряд ли столкнется с кардинальными изменениями после ухода Чубайса.

"С точки зрения методики работы Роснано что-то поменяется", — сказал экономист в беседе с изданием "Экономика сегодня".

Роснано образовано в 2011 году в результате реорганизации "Российской корпорации нанотехнологий". Чубайс возглавлял компанию с момента основания.

Чубайс объявил о своем последнем дне в Роснано, передавал телеканал "360".