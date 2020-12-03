Папина дочка. Есть ли у Иванки Трамп шанс стать президентом США

Дочь американского лидера намерена серьезно заняться политикой, пишет The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп продолжает бороться за власть и отстаивать честные результаты прошедших 3 ноября выборов, однако процесс передачи власти демократу Джозефу Байдену уже запущен. Это значит, что 20 января 2021 года кандидат от Демократической партии может стать новым американским лидером.

После этого дня мировые СМИ прочат республиканцу тюремное заключение за многочисленные налоговые махинации и долги. Однако в Белом доме фамилия Трампа звучать не перестанет, пишет газета The Washington Post (WP). Источник, близкий к семье американского президента, рассказал, что Иванка Трамп, дочь пока еще законного главы Белого дома, намерена пойти по стопам отца и выдвинуть свою кандидатуру на пост спикера Республиканской партии или даже президента страны.

«Я думаю, что она производит впечатление, и большинство людей видят, что она производит впечатление. Если она хочет продолжать заниматься политикой, американцы примут ее с распростертыми объятиями. Но оставаться вовлеченным в политику — это совсем не то же самое, что баллотироваться на какой-то пост», — заявил анонимный источник из Вашингтона.

На вопросы о своем возможном выдвижении в Республиканскую партию сама Иванка отвечать отказалась, пишет WP. Уже сейчас она имеет отношение к Белому дому: дочь Дональда Трампа является его официальным советником «на неоплачиваемой основе».

В интервью CBS News в конце 2019 года Иванка говорила, что после президентских выборов (в ноябре 2020 года) уйдет из администрации, чтобы уделять больше времени воспитанию детей. Судя по всему, планам о спокойной семейной жизни сбыться не суждено: после того, как Демпартия США со скандалами и подозрениями в фальсификациях смогла продвинуть своего кандидата Джо Байдена на пост президента, дочь Трампа намерена отстоять фамилию отца и возглавить Республиканскую партию.

Нельзя исключать и вероятность создания целого «альянса из Трампов», ведь 45-й президент уже подтвердил свое намерение вновь баллотироваться на пост американского лидера в 2024 году. Если к тому моменту Иванка наберет политический вес и заручится поддержкой сторонников, такой тандем не оставит и шанса на победу демократам у власти.

Одной справиться с Байденом Иванке будет непросто, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Взойти на политический олимп США не удалось даже таким тяжеловесам, как Берни Сандерс и Майкл Блумберг. Дочь Дональда Трампа, при всей своей близости к отцу, едва ли сможет бороться с ними на равных, объяснил эксперт.

«Я думаю, что Иванка переоценивает свои силы. Объективно: чтобы стать президентом США, нужен политический мастодонт. Нужен тяжеловес, да и среди них не все проходят испытание на прочность. Сколько выбыло людей из президентской гонки? Берни Сандерс проиграл, Блумберг проиграл, Хиллари Клинтон проиграла. А ведь они не первый год в политике, они изощренные и хитрые люди, понимающие все тонкости игры», — сообщил Блохин.

Вероятнее всего, добавил американист, Иванка Трамп встанет в один ряд с рэпером Канье Уэстом, который тоже планировал усесться в президентское кресло. Эксперт ранее объяснял, что политических амбиций музыканта не хватит для того, чтобы завоевать сердца избирателей. С дочерью 45-го американского президента ситуация обстоит похожим образом.

«Тем более у нее [Иванки Трамп] имидж такой любительницы гламура. Образ политика, который приходит на какие-то встречи и светские вечера только ради нескольких фотографий в Instagram. Поэтому воспринимать ее кандидатуру всерьез не стоит. Никаких перспектив там нет», — подытожил Блохин.

Ранее Дональд Трамп на своей странице в Facebook опубликовал 46-минутную видеозапись с пометкой «возможно, это самая важная речь, которую я когда-либо произносил». В ней президент США заявил о «невиданном мошенничестве» на прошедших выборах. Причиной фальсификаций, по его словам, стало почтовое голосование, на котором настаивали демократы.