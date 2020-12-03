Монтян рассказала, кто стоит за новым скандалом между Украиной и Венгрией

Скандал вокруг исполнения депутатами Сюртовской ОТО венгерского гимна спровоцировала группа украинского нардепа Виктора Балоги.

Скандал вокруг исполнения депутатами Сюртовской объединенно-территориальной общины (ОТО) венгерского гимна спровоцировала группа украинского нардепа Виктора Балоги, который возглавлял секретариат бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом в комментарии изданию «ПолитНавигатор» рассказала украинский юрист Татьяна Монтян, напомнив, что Виктора Балогу в стране называют «хозяином Закарпатья». При этом она отметила, что Венгрия может отомстить народному депутату и его группе, лишив их возможности зарабатывать на контрабанде.

Также Монтян рассказала, в чем заключался конфликт: депутаты Сюртовской ОТО исполнили сначала гимн Украины, а затем гимн Венгрии. А группа Балоги, оставив в своем ролике лишь исполнение депутатами венгерского гимна, занимается разжиганием межнациональной вражды.

«Насколько я знаю от местных закарпатцев, все вот такие разжигания, обыски у венгерских деятелей и прочее, связаны с тем, что у венгров в Сюртовской ОТО "золотая акция", 12 из 22 депутатов, — подчеркнула юрист. — Поэтому Балога и его компания с элегантностью слона в посудной лавке решили "наехать" на венгров».

Однако они не предусмотрели ответа Венгрии, которая, по словам Монтян, всегда «вписывается за своих», и уже подняла «дипломатический хай».

Также юрист отметила, что народному депутату и членам его команды не стоит заниматься подобными вещами — они сами пострадают, если венгры перекроют им контрабанду.