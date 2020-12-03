Захаркин советует проверить Reeflay на наркотики после смерти подруги

Подозреваемый в наркомании блогер Reeflay прославился после гибели беременной подруги в прямом эфире.

Подозреваемый в наркомании блогер Reeflay прославился после гибели беременной подруги в прямом эфире.

Стас Решетников демонстрирует признаки психических отклонений, и можно даже предположить, что он употребляет запрещенные вещества, заявил скандальный блогер Руслан Захаркин, комментируя последний стрим Reeflay Panini, пишет ФАН.

Захаркин усомнился в адекватности стримера после того, как беременная подруга Решетникова – Валентина скончалась во время эфира. Удивила реакция блогера, который занес тело погибшей в комнату, где велась онлайн-трансляция и попросил зрителей вызвать "Скорую".

Приехавшие по вызову медики констатировали смерть девушки от переохлаждения, потому что та долгое время пробыла на улице в одном нижнем белье, куда выпроводил ее сам блогер. При этом сам Решетников аргументировал, что выгнал свою подругу на улицу, потому что та сходила "под себя" и по словам стримера, "от нее воняло". Захаркин подчеркнул, что Следственный комитет РФ должен проверить этого Reeflay на наркотики и обратить внимание на его психическое здоровье.