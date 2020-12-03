Миротворцы ВС РФ раздали в Степанакерте рюкзаки и школьные принадлежности

Благодаря деятельности российских миротворцев в Степанакерте возобновила свою работу очередная школа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Благодаря деятельности российских миротворцев в Степанакерте возобновила свою работу очередная школа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Более 600 учащихся приступили к занятиям в общеобразовательной школе №8, которая расположена в столице Нагорного Карабаха. Образовательный процесс осуществляется с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

В первый учебный день в одном из школьных классов российские миротворцы провели гуманитарную акцию. Военные раздали детям 30 рюкзаков и школьные принадлежности, а также передали образовательному учреждению телевизор. Дети остались довольны, а также поблагодарили российских миротворцев за восстановление мирной жизни, передает ФАН.

При этом накануне инженерные подразделения миротворческого контингента Вооруженных сил РФ завершили расчистку территорию школы №10 в Степанакерте от взрывоопасных предметов. В ближайшее время в школе будут возобновлены занятия.