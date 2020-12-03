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15:31   3 Декабря 2020
Политика

Министр иностранных дел РФ призвал Киев прекратить саботаж "Минска"

Министр иностранных дел РФ призвал Киев прекратить саботаж "Минска"

Россия призывает Украину прекратить саботаж минских договоренностей. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Камнем преткновения остается нежелание западных стран отказаться от конфронтационных блоковых подходов", — считает Лавров.

Министр также указал на высокомерное отношение Запада к законным интересам других стран. Подобный курс ведет к нечестной игре без правил с обилием фейков и двойных стандартов.

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#россия #лавров #минский соглашения

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