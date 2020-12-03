Санду выступила на акции протеста в Кишиневе

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, потребовала проведения досрочных парламентских выборов и отставки правительства.

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, потребовала проведения досрочных парламентских выборов и отставки правительства.

Она выступила перед протестующими в центре Кишинева.

"Я хочу всех попросить быть сплоченным обществом, у нас одна общая цель – мы хотим построить хорошую страну для всех порядочных людей", – сказала Санду.

Политик заявила, что для выполнения озвученных ранее обещаний, необходимо избавиться от коррупционеров в парламенте, а также следует добиться ухода правительства страны в отставку. Ранее Санду подчеркнула, что устроит в Молдавии майдан, если ее на посту президента лишат контроля над спецслужбами.