Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:22   3 Декабря 2020
Политика

Санду выступила на акции протеста в Кишиневе

Санду выступила на акции протеста в Кишиневе

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, потребовала проведения досрочных парламентских выборов и отставки правительства.

Она выступила перед протестующими в центре Кишинева.

"Я хочу всех попросить быть сплоченным обществом, у нас одна общая цель – мы хотим построить хорошую страну для всех порядочных людей", – сказала Санду.

Политик заявила, что для выполнения озвученных ранее обещаний, необходимо избавиться от коррупционеров в парламенте, а также следует добиться ухода правительства страны в отставку. Ранее Санду подчеркнула, что устроит в Молдавии майдан, если ее на посту президента лишат контроля над спецслужбами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#молдавия #митинг #санду

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров