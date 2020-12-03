Сирийская провинция Дамаск получила нового губернатора

Муатаз Абу Наср Джамран назначен новым губернатором провинции Дамаск. Соответствующий указ подписан президентом Сирии Башаром Асадом.

Муатаз Абу Наср Джамран назначен новым губернатором провинции Дамаск. Соответствующий указ подписан президентом Сирии Башаром Асадом.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, Муатаз Абу Наср Джамран назначен на должность главы столичного региона после ухода в отставку Аляа Мунира Ибрагима.

В октябре новые губернаторы были назначены в провинциях Ракка, Дейр эз-Зор, Идлиб и Эль-Кунейтра. Новым руководителям предстоит работать над улучшением благосостояния граждан, а также решать проблемы с коррупцией.

Осенью этого года в стране прошли парламентские выборы, а также был утвержден новый состав правительства. Кабмину предстоит заниматься налаживанием мирной жизни в стране. Был принят ряд важных мер для улучшения уровня жизни сирийцев. Произведены выплаты единовременного пособия гражданским лицам, а также военным в размере 50 тысяч сирийских фунтов, по 40 тысяч получили все пенсионеры.