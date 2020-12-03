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15:16   3 Декабря 2020
Общество

ЦИК оценит масштабы дистанционного голосования на выборах 2021 года

ЦИК оценит масштабы дистанционного голосования на выборах 2021 года

Сотрудники Центральной избирательной комиссии намерены определить масштабы использования электронного голосования на выборах в 2021 году.

Член Центризбиркома Антон Лопатин рассказал, что в марте-апреле 2021 году сотрудники комиссии будут определять масштабы использования электронного голосования во время выборной компании разного уровня. Она запланирована на 21 сентября. В этот день пройдут выборы депутатов Государственной думы, глав субъектов РФ, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в регионах.

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#россия #выборы #цик рф #электронное голосование

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