ЦИК оценит масштабы дистанционного голосования на выборах 2021 года

Сотрудники Центральной избирательной комиссии намерены определить масштабы использования электронного голосования на выборах в 2021 году.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии намерены определить масштабы использования электронного голосования на выборах в 2021 году.

Член Центризбиркома Антон Лопатин рассказал, что в марте-апреле 2021 году сотрудники комиссии будут определять масштабы использования электронного голосования во время выборной компании разного уровня. Она запланирована на 21 сентября. В этот день пройдут выборы депутатов Государственной думы, глав субъектов РФ, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в регионах.