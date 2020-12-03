Опасное последствие коронавируса может привести к пересадке легких

Коронавирус может стать причиной необратимого повреждения легких и последующей пересадки органа. Результаты исследования опубликованы в научном журнале.

Коронавирус может стать причиной необратимого повреждения легких и последующей пересадки органа. Результаты исследования опубликованы в научном журнале.

Специалисты провели анализ на наличие РНК вируса в легочных тканях у пациентов, которым требовалась пересадка. У зараженных наблюдалась стойкая дыхательная недостаточность, вызванная COVID-19. Также ученые взяли образцы дыхательных органов у скончавшихся из-за пневмонии граждан.

Исследования показали фиброз и обширное повреждение легких. Единственным вариантом выживания для таких пациентов стала трансплантация дыхательного органа, пишет издание Science Translational Medicine.

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