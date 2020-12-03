Историк Понасенков: от агрессивных мусульман Францию спасет только Реконкиста

Историк объяснил, почему Эммануэль Макрон не в силах «обуздать исламский сепаратизм»

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон встретится с представителями Французского совета мусульманской веры (CFCM). В ноябре он дал религиозным лидерам 15 дней на то, чтобы обсудить хартию республиканских ценностей, в которой прописан ряд требований для имамов (в исламе так называют духовных лидеров отдельных религиозных общин).

Хартия гласит, что ислам является религиозным, но не политическим движением, а всякое вмешательство иных стран в деятельность мусульманских общин во Франции запрещено. Вместе с документом имамы (всего их девять, по числу отдельных мусульманских ассоциаций) также должны признать «республиканские ценности Франции».

В случае, если имамы будут нарушать эти условия, их лишат аккредитации, а значит и права проповедовать ислам на территории Франции. Время, отведенное Макроном на обсуждение хартии, почти подошло к концу, однако мусульманские духовные лидеры пока не могут сойтись на едином решении, пишет портал BBC News.

«Не все из нас согласны с тем, что представляет собой эта хартия ценностей, и что она будет продвигать. Мы [представители исламской веры] находимся в историческом поворотном пункте для всего ислама во Франции», — заявил вице-президент CFCM Химс-Эддин Хафиз.

Помимо хартии республиканских ценностей Макрон готовит новые положения законопроекта «о борьбе с исламским сепаратизмом», который правительство Франции рассмотрит 9 декабря 2020 года. Документ представляет собой свод довольно строгих правил, которые касаются всех французов и организаций на территории страны. Однако их глубинная цель – «обуздать исламский сепаратизм» и добиться «полного контроля над угрозами в обществе».

Новые поправки в закон касаются детей: Макрон предлагает присвоить каждому ребенку идентификационный номер, чтобы родителям было проще следить за его походами в школу. Домашнее обучение президент страны хочет запретить. Если родители ослушаются и нарушат закон, им может грозить крупный штраф или даже тюрьма (на срок до шести месяцев).

Сейчас во Франции проживает самая многочисленная мусульманская «диаспора» в Европе — около пяти миллионов человек. Учитывая такие цифры, радикальные меры, придуманные Макроном, вряд ли поспособствуют стабилизации обстановки в европейском государстве, считают местные эксперты.

Принятие «республиканских ценностей» для мусульман является формой угнетения, пишет BBC News, ведь иностранные граждане обязаны соблюдать только законы страны, в которой проживают, но не ее идеологические нормы. Историк и режиссер Евгений Понасенков с такой позицией не согласен. По его словам, Макрон не ущемляет французских мусульман, а пытается оградить от их агрессии граждан своей страны.

«Это ни в коем случае не противоречит свободе совести и вероисповедания, которой Франция всегда гордилась. Эти меры, наоборот, защищают свободу совести, потому что исламисты не уважают уже никого. Они ненавидят свободу, они ненавидят все, что связано с ценностями Европы, они с этим борются всеми возможными методами вплоть до терактов и убийств. <…> Обычные французы давно держат голову в песке, как страусы. Они ничего не хотят знать и видеть по поводу исламских терактов», — считает Понасенков.

Условия, которые сейчас складываются во Франции, рождаются из-за «абсолютной деградации власти, интеллектуальной элиты и СМИ», убежден историк. Меры, принимаемые Макроном, направлены на борьбу с этим упадком. Но Понасенков усомнился в том, что хартия республиканских ценностей, придуманная в Париже, поменяет приоритеты французских мусульман.

«Я, как историк, отлично знаю исламистов. И хочу сказать, что все, что придумал Макрон, не будет иметь абсолютно никакого смысла. Если примат заражен религиозным бредом, который гласит, что нужно вести войну против всех, кто в этот бред не верит, то процент убийц среди таких людей будет всегда. Это просто связано с физиологией и темпераментом людей. Это абсолютно декоративные меры. Макрон пытается это сделать, потому что осознает свою слабость и не может решить проблему изначально – начать освобождение его страны от оккупантов», — добавил эксперт.

Спасти Францию, по мнению Понасенкова, может только одно – Реконкиста. В переводе с испанского reconquistar – «отвоевывать». Так называлась освободительная борьба христианских народов Пиренейского полуострова против мусульманских завоевателей в VIII - XIV веках.

«Франция и Западная Европа больны четвертой стадией рака. И их может спасти только Реконкиста, причем извне. Я об этом давно говорю. По образованию я франковед, и знаю это ситуацию слишком хорошо», — заключил Понасенков.

Напомним, что изначально сторонников ислама во Франции возмутил номер сатирического журнала Charlie Hebdo, в котором были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда. Светская сатира привела к тому, что 25 сентября 2020 года выходец из Пакистана напал с тесаком на прохожих возле редакции журнала. Спустя несколько недель в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин местного учителя Самюэля Пати обезглавил Абдуллах Анзоров. Причиной стало то, что Пати рассказывал детям про свободу слова и приводил в пример издание Charlie Hebdo. 29 октября в Ницце молодой человек (выходец из Туниса) зарезал трех человек в католической базилике.