Обозреватели из США оценили способности российского дрона "Охотник"

Авторы американского издания The Drive прокомментировали испытания российского беспилотника "Охотник" в качестве перехватчика.

Авторы американского издания The Drive прокомментировали испытания российского беспилотника "Охотник" в качестве перехватчика.

Автор The Drive Томас Ньюдик выразил уверенность в том, что ввод в эксплуатацию дронов "Охотник" может стать важным шагом для российских войск. "Охотник" находится на раннем этапе испытаний, но в его арсенал могут войти ракеты. Ньюдик предположил, что дрон могут оснастить ракетами семейства Р-73 и Р-74М и, возможно, разработкой К-74М2, предназначенной для истребителя Су-57.

В ходе испытаний, которые прошли 2 декабря на полигоне Ашулук, была протестирована возможность работы боевой пары, включающей беспилотник и истребитель Су-57. Ранее разработчики уже сообщали, что "Охотник" послужит дополнением к истребителю.