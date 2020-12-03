«Гражданская война» в Закарпатье заставила власти Венгрии обратиться в ЕС

Депутаты Европарламента от венгерских партий обвинили украинские власти в создании в Закарпатье ситуации «гражданской войны».

Депутаты Европарламента от венгерских партий KDNP (Христианско-демократическая народная партия) и «Фидес» обвинили украинские власти в создании в Закарпатье ситуации «гражданской войны».

Поводом для совместного заявления венгерских депутатов ЕП стали обыски, проведенные Службой безопасности Украины (СБУ) у лидера Партии венгров Украины Василия Брензовича и функционеров закарпатского благотворительного общества. В ходе мероприятий, которые инициировали по подозрению в иностранном вмешательстве во внутренние дела страны, сотрудники СБУ обнаружили печатные материалы, агитирующие за «Большую Венгрию».

МИД Венгрии в связи с произошедшим вызвал украинского посла в Будапеште Любовь Непоп и выразил ей официальный протест.

«В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье», — говорится в заявлении венгерских евродепутатов, которое цитирует РИА Новости.

По мнению депутатов, произошедшее показывает негативное отношение властей Украины к национальным меньшинствам, которое продолжается не первый год. Подобные случаи не могут быть допустимы в стране, ассоциированной с Евросоюзом, которая к тому же заявляет о намерении интегрироваться в ЕС и НАТО, подчеркивается в заявлении.

В заключение депутаты призывали Европейский парламент включить обсуждение беспрецедентного нарушения прав нацменьшинств на Украине в повестку пленарного заседания, запланированного на декабрь.

Напомним, Венгрия поднимает вопрос нарушения прав национальных меньшинств на Украине с осени 2017 года, когда украинский президент Петр Порошенко подписал «Закон об образовании». Документ предписывал к 2020 году перевести весь образовательный процесс в стране на украинский язык.

Помимо Венгрии, с протестом против закона об образовании выступили Россия, Болгария, Молдавия и Румыния.