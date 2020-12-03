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14:30   3 Декабря 2020
Армия

Миротворцы ВС РФ запустили работу горячей линии по поиску пропавших в НКР

Миротворцы ВС РФ запустили работу горячей линии по поиску пропавших в НКР

Российские миротворцы запустили горячую линию по поиску погибших и пропавших в Нагорно-Карабахской Республике.

Работа горячей линии была запущена 30 ноября, как сообщил спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). С начала работы военнослужащие приняли уже 94 обращения, идет непрерывная работа.

Вопрос поиска погибших и пропавших в Карабахе военнослужащих и передача их тел семьям погибших сейчас находится в центре внимания Центра гуманитарного реагирования. Номер телефона горячей линии размещен на КПП в Степанакерте и распространяется в социальных сетях Армении и республики.

Напомним, в соответствии с условиями совместного трехстороннего соглашения, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России, в НКР сроком на пять лет будет размещен миротворческий контингент ВС РФ. Вдоль линии соприкосновения сторон и вдоль Лачинского коридора, связывающего территорию Нагорного Карабаха с Арменией, располагаются 1960 военнослужащих.

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#миротворцы #карабах #вс рф

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