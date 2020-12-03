Премьер Молдавии призвал граждан раскрыть глаза на новых политических идолов

Чиновник призвал граждан отказаться от акций протеста, когда уровень заражения коронавирусом в стране достиг критических пределов.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику обратился к гражданам на своей странице в Facebook с просьбой отказаться от участия в акциях протеста, организованных избранным президентом Майей Санду.

Глава правительства призывает политиков проявить «максимальную ответственность перед людьми» и не участвовать в подобных мероприятиях. Также Кику посоветовал молдаванам быть более разборчивыми и не «верить на слово» новым политическим «идолам».

«Сегодняшние "идолы", которые зовут вас протестовать, молчали, как ягнята, когда на заседаниях правительства в 2013-2014 годах было решено украсть миллиард или продать аэропорт. Тогда они звали нас протестовать? Слушали ли они тогда посла, который призывал нас выйти на улицы, чтобы показать, что мы люди? Берите маски, "хорошие люди" (предвыборный слоган сторонников Санду). И широко раскройте глаза», — написал глава правительства.

Недовольство оппозиции вызвал законопроект Партии социалистов (партия поддерживает действующего президента страны Игоря Додона), который подразумевает выведение из подчинения президента Молдавии Службу информации и безопасности.

«Проект закона, по которому Служба информации и безопасности выводится из подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление со стороны политика, который проиграл выборы президента», — недовольна Санду.

Ранее Майя Санду заявляла, что российские миротворцы должны покинуть территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.