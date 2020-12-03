14:22 3 Декабря 2020Общество
Власти Москвы открывают с 4 декабря запись на прививку вакциной "Спутник V"
Электронная запись жителей Москвы на прививку от коронавирусной инфекции "Спутник V" начнется с 4 декабря. Об этом появилось сообщение в блоге мэра столицы Сергея Собянина.
Электронная запись жителей Москвы на прививку от коронавирусной инфекции "Спутник V" начнется с 4 декабря. Об этом появилось сообщение в блоге мэра столицы Сергея Собянина.
В первую очередь вакцинироваться будут сотрудники социальных служб, педагоги и медицинские работники. Как только количество партий "Спутника V" увеличится, расширится и перечень получателей. Прививочные пункты откроются 5 декабря, сообщил Собянин. Более подробную информацию можно получить на портале mos.ru.
Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.