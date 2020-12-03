Шоу "ДНК" вместо покойного Колтового будет вести актриса Анна Казючиц

Телеканал НТВ официально представил нового ведущего программы "ДНК". Место погибшего Александра Колтового заняла актриса Анна Казючиц.

Телеканал НТВ официально представил нового ведущего программы "ДНК". Место погибшего Александра Колтового заняла актриса Анна Казючиц.

На официальном сайте канала НТВ появилась информация, что с 14 декабря шоу "ДНК" будет выходить с новой ведущей Анной Казючиц. По словам актрисы, она хорошо знакома с программой и даже несколько раз принимала в ней участие в качестве эксперта. Она считает, что шоу помогает разрешить семейные проблемы и узнать героям важную информацию о своих родных.

"Мне все это очень интересно, и для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового, и, став ведущей "ДНК", постараться внести пусть небольшой, но вклад в решение проблем, которые волнуют людей долгие годы", — поделилась новая ведущая "ДНК".

Вместе с новыми выпусками в эфире телеканала также будут выходить старые записи программы с Александром Колтовым. Телеведущий трагически погиб 7 ноября при крушении самолета в Подмосковье, которым управлял сам. На борту с ним находилась женщина, которая также погибла на месте от полученных травм. На НТВ кроме "ДНК" он вместе с Лерой Кудрявцевой вел передачу "Звезды сошлись". За день до трагедии он провел свой последний выпуск.