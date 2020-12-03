Минобороны Азербайджана обнародовало данные о погибших в Карабахе

Почти три тысячи азербайджанских военных погибли в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Почти три тысячи азербайджанских военных погибли в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"В ходе боевых действий в Карабахе погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что около 100 азербайджанских военных считаются пропавшими без вести. При этом более 1,2 тысячи военнослужащих продолжают лечение от ранений, которые получили в ходе боевых столкновений в Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В рамках документа в Карабахский регион были направлены российские миротворцы.