Туристов попросили не посещать Петербург в Новый год из-за коронавируса

Россиян попросили не посещать Санкт-Петербург в новогодние каникулы из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Россиян попросили не посещать Санкт-Петербург в новогодние каникулы из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин обратился к путешественникам. В городе на Неве очень любят туристов, однако в этот раз необходимо позаботиться о здоровье и воздержаться от путешествий на Новый год, заметил он.

"Мы говорим гостям — давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать", — заявил Елин.

Начиная с 4 декабря в Санкт-Петербурге начнут действовать дополнительные ограничения для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.