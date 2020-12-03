Мэр Москвы рассказал, что столица готова к проведению вакцинации от вируса COVID-19. Она будет бесплатной и добровольной.

Мэр Москвы Сергей Собянин на официальном сайте сообщил, что электронная запись на прививку от коронавируса откроется 4 декабря 2020 года. Первыми привьются люди из группы риска, а уже после — все остальные.

«По согласованию с Правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г. В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять», — рассказал Собянин.

По словам столичного мэра, все организационные и технологические условия для вакцинации в Москве уже созданы. В городе подготовили холодильные емкости и рефрижераторы для хранения вакцины, подобрали специальные складские помещения. Работа всех пунктов, где будут делать прививку от вируса COVID-19, начнется 5 декабря.

Желающих будут прививать российской вакциной «Спутник V». Ее уже доставили в медицинские организации столицы.