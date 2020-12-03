Представители России и Сирии обсудили развитие экономических отраслей

Вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Сирии обсуждались на заседании с участием представителей двух государств.

Вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Сирии обсуждались на заседании с участием представителей двух государств.

Как отмечается в материале Федерального агентства новостей, в переговорах приняли участие председатель совместной сирийско-российской комиссии Юрий Борисов, а также ряд российских политиков. Дамаск на переговорах представлял министр по делам президента Мансур Аззам.

Обсуждалась реализация уже достигнутых договоренностей, а также расширение двустороннего сотрудничества. Проведена подготовка к работе совместной сирийско-российской комиссии, которая запланирована на декабрь этого года.