Путин соболезнует в связи со смертью экс-президента Франции

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи со смертью экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстен.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи со смертью экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстен.

Политик умер на 95 году жизни. Сообщается, что причиной смерти стали последствия коронавируса.