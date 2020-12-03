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13:20   3 Декабря 2020
Политика

Путин соболезнует в связи со смертью экс-президента Франции

Путин соболезнует в связи со смертью экс-президента Франции

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи со смертью экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстен.

Политик умер на 95 году жизни. Сообщается, что причиной смерти стали последствия коронавируса.

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#россия #путин #франция #президент

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