13:20 3 Декабря 2020Политика
Путин соболезнует в связи со смертью экс-президента Франции
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи со смертью экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстен.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи со смертью экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстен.
Политик умер на 95 году жизни. Сообщается, что причиной смерти стали последствия коронавируса.