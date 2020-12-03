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13:12   3 Декабря 2020
Политика

Чуйченко рассказал о тактике юридической войны с Западом

Чуйченко рассказал о тактике юридической войны с Западом

Россия оказалась втянутой в юридическое противостояние с Западом. Самым большим делом оказался суд с бывшими акционерами ЮКОСа.

Такое заявление сделал министр юстиции России Константин Чуйченко.

"Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война", — сказал он.

Глава Минюста отметил, что Москва должна адекватно вести это противостояние, используя разные способы.

Наиболее резонансным делом в иностранных судах является разбирательство с бывшими акционерами ЮКОСа. Россия обжаловала в суде решение о взыскании более 50 млрд долларов.

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#суд #россия #запад

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