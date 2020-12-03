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13:00   3 Декабря 2020
Политика

Председатель ОБСЕ назвал имя нового генсека организации

Председатель ОБСЕ назвал имя нового генсека организации

Немка Хельга Шмид займет пост генсека ОБСЕ. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.

"Я рад тому, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей", — заявил Рама.

Он также назвал имена других новых глав организации. Директором БДИПЧ станет Маттео Мекаччи, представителем по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств — Кайрат Абдрахманов.

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#обсе #Эди Рама #Хельга Шмид

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