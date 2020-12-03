Председатель ОБСЕ назвал имя нового генсека организации

Немка Хельга Шмид займет пост генсека ОБСЕ. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.

Немка Хельга Шмид займет пост генсека ОБСЕ. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.

"Я рад тому, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей", — заявил Рама.

Он также назвал имена других новых глав организации. Директором БДИПЧ станет Маттео Мекаччи, представителем по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств — Кайрат Абдрахманов.