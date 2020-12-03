Назначение нового главы "Роснано" объяснили в Кремле

Назначение нового главы "Роснано" не имеет под собой скрытых смыслов. В Кремле не знают о дальнейшем трудоустройстве бывшего главы компании Анатолия Чубайса.

Назначение нового главы "Роснано" не имеет под собой скрытых смыслов. В Кремле не знают о дальнейшем трудоустройстве бывшего главы компании Анатолия Чубайса.

Так о кадровых изменениях в "Роснано" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он призвал не искать скрытых смыслов в ротационном процессе, а также отказаться от конспирологических теорий. Не стоит обращать внимание на то, что Чубайс не участвовал во встрече президента России Владимира Путина с новым главой компании Сергеем Куликовым.

Сегодня стало известно, что зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов утвержден на должность главы "Роснано".