12:59 3 Декабря 2020Политика
Назначение нового главы "Роснано" объяснили в Кремле
Назначение нового главы "Роснано" не имеет под собой скрытых смыслов. В Кремле не знают о дальнейшем трудоустройстве бывшего главы компании Анатолия Чубайса.
Назначение нового главы "Роснано" не имеет под собой скрытых смыслов. В Кремле не знают о дальнейшем трудоустройстве бывшего главы компании Анатолия Чубайса.
Так о кадровых изменениях в "Роснано" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он призвал не искать скрытых смыслов в ротационном процессе, а также отказаться от конспирологических теорий. Не стоит обращать внимание на то, что Чубайс не участвовал во встрече президента России Владимира Путина с новым главой компании Сергеем Куликовым.
Сегодня стало известно, что зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов утвержден на должность главы "Роснано".