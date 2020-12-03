Президент РФ сообщит, если решит привиться от коронавируса

Пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин обязательно сообщит всем о решении привиться от коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин обязательно сообщит всем о решении привиться от коронавирусной инфекции.

Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент России высоко оценивает качество российской вакцины и ожидает таких же результатов от нового препарата.

"При этом, сам он, когда сделает прививку, об этом сообщит", — заявил Песков.

Также Песков заметил, что ни одна из дочерей не имела никакого отношения к появлению вакцины от коронавирусной инфекции. При этом он отметил, что с начала пандемии сразу несколько научных учреждений приступили к созданию вакцин и сумели достигнуть неплохих результатов.