Путин проведет встречу с главой Сбербанка

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 декабря, встретится с Германом Грефом.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 ноября, встретится с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В июне 2020 года президент поздравлял Сбербанк со признанием финансового учреждения лучшим мировым банком по созданию акционерной стоимости.

Ранее Герман Греф объявил о планах Сбера открыть первый в России институт по изучению искусственного интеллекта.