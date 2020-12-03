13:02 3 Декабря 2020Россия
Путин проведет встречу с главой Сбербанка
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 декабря, встретится с Германом Грефом.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 ноября, встретится с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В июне 2020 года президент поздравлял Сбербанк со признанием финансового учреждения лучшим мировым банком по созданию акционерной стоимости.
Ранее Герман Греф объявил о планах Сбера открыть первый в России институт по изучению искусственного интеллекта.