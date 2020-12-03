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13:02   3 Декабря 2020
Россия

Путин проведет встречу с главой Сбербанка

Путин проведет встречу с главой Сбербанка

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 ноября, встретится с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В июне 2020 года президент поздравлял Сбербанк со признанием финансового учреждения лучшим мировым банком по созданию акционерной стоимости.

Ранее Герман Греф объявил о планах Сбера открыть первый в России институт по изучению искусственного интеллекта.

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#путин #сбербанк #греф

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