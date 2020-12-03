Израиль призвали вернуть Сирии Голанские высоты

Генассамблея ООН потребовала от Израиля вернуть Сирии контроль над Голанскими высотами. Об этом сообщило информационное агентство SANA.

Генассамблея ООН потребовала от Израиля вернуть Сирии контроль над Голанскими высотами. Об этом сообщило информационное агентство SANA.

Большинством голосом ГА ООН подтвердила суверенитет САР над территорией Голанских высот. Только 8 стран-членов организации выступили на стороне Израиля, пишет ФАН.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари в среду, 2 декабря, призвал международное сообщество принять меры по прекращению оккупации израильскими властями части сирийской территории. Израиль захватил Голанские высоты еще в 1967 году, а в 1981 году аннексировал этот регион односторонним решением. Совбез ООН уже принимал ряд резолюций по данному вопросу, однако Вашингтон блокировал принятие любых санкций против Тель-Авива.