Чубайс рассказал об уходе с поста главы "Роснано"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс объявил об уходе из компании в ходе IX Конгресса предприятий наноиндустрии.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс объявил об уходе из компании в ходе IX Конгресса предприятий наноиндустрии.

Он занимал руководящую должность с 2008 года. Пост Чубайса займет первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

Ранее стало известно, что Кабинет министров РФ утвердил директиву об избрании Куликова на пост председателя управления "Роснано" сроком на пять лет.