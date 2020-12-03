12:49 3 Декабря 2020Политика
Чубайс рассказал об уходе с поста главы "Роснано"
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс объявил об уходе из компании в ходе IX Конгресса предприятий наноиндустрии.
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс объявил об уходе из компании в ходе IX Конгресса предприятий наноиндустрии.
Он занимал руководящую должность с 2008 года. Пост Чубайса займет первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.
Ранее стало известно, что Кабинет министров РФ утвердил директиву об избрании Куликова на пост председателя управления "Роснано" сроком на пять лет.