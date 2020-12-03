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12:49   3 Декабря 2020
Политика

Чубайс рассказал об уходе с поста главы "Роснано"

Чубайс рассказал об уходе с поста главы "Роснано"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс объявил об уходе из компании в ходе IX Конгресса предприятий наноиндустрии.

Он занимал руководящую должность с 2008 года. Пост Чубайса займет первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

Ранее стало известно, что Кабинет министров РФ утвердил директиву об избрании Куликова на пост председателя управления "Роснано" сроком на пять лет.

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