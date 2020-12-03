Спецназовцы НАТО выпили пиво из протеза ноги талиба и разгневали Афганистан

Опубликованные фото австралийского спецназовца вызвали бурю негодования.

Министерство обороны Австралии начало проверку после публикации Guardian Australia совместно с Human Rights Watch фотографий, на которых спецназовцы австралийской армии танцуют с протезом мертвого боевика движения «Талибан» (запрещено в РФ), а также пьют из него пиво, сообщает The Guardian.

Фотографии были сделаны в 2009 году. На них видно, как спецназовец, который и сейчас служит в армии, пьет пиво из протеза ноги в импровизированном баре под названием Fat Lady's Arms («Руки толстушки»), находящемся в провинции Урузган (центр Афганистана).

Пресс-секретарь Независимой комиссии по правам человека Афганистана Забиулла Фарханг заявила о неуважении к жизни афганцев со стороны австралийских солдат, которые входят в состав миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, сообщает EurAsia DaIly.

«Мы просим правительство Австралии услышать и принять требования жертв… помочь в привлечении виновных к ответственности. Специальная комиссия также должна способствовать тому, чтобы жертвы могли напрямую связаться с ними», — добавил пресс-секретарь.

Другие афганцы тоже осудили опубликованные фотографии, а также обвинили солдат Австралии в лицемерии.

«Это самая отвратительная, шокирующая и ужасающая картина, которую я когда-либо видел, — сказал The Guardian член провинциального совета Урузгана Хаятулла Фазлы. — Это еще ужаснее, если учесть, что солдаты были здесь, чтобы помочь нам и дать почувствовать себя в безопасности. Это позор».

Солдат, которые размещены на фотографиях, может ждать 20 лет тюрьмы, так как изъятие собственности без согласия владельца может быть классифицировано как военное преступление в виде грабежа, согласно статье 268.81 Уголовного кодекса Австралии.

Ранее власти Сирии амнистировали бывших боевиков и дезертиров в Даръа аль-Балад.