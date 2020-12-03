Россияне сообщили о впечатлениях от туризма внутри страны в 2020 году

Многие россияне открыли для себя новые места для отдыха внутри страны за время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Многие россияне открыли для себя новые места для отдыха внутри страны за время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Эксперты сервиса Туту.ру провели социологическое исследование, в ходе которого опросили 1139 путешественников. Каждый ответил, чем ему запомнился отдых в России в 2020 году. Выяснилось, что проведение отпуска на родине принесло людям массу позитивных эмоций.

Новые места для себя открыли 28% респондентов. Еще 21% опрошенных заявил, что поразился красотой природы. Еще столько же туристов заявили: отдыхать в России не так плохо, как казалось раньше. Снижение цен на отдых отметили 19% граждан, еще 8% обратили внимание на улучшение качества отечественного сервиса. Информация об этом опубликована на портале "Вести Подмосковья".