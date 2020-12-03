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12:27   3 Декабря 2020
Политика

Володин рассказал, когда депутаты ГД возобновят поездки за рубеж

Володин рассказал, когда депутаты ГД возобновят поездки за рубеж

Председатель Госдумы России рассказал о планах по международным контактам парламента.

Из-за ситуации с пандемией было принято решение об ограничении международных встреч. В конце декабря уже запланирована поездка в Южную Корею. Об этом рассказывается на сайте парламента.

К плановым международным коммуникациям планируют возвращаться постепенно. Володин отметил, что накопились темы для обсуждения с представителями других стран. На следующий год уже планируются поездки в Сербию, Турцию и Вьетнам. Также возобновятся визиты иностранных политиков в Россию.

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#россия #володин #парламент

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