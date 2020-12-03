Политолог: Лукашенко должен наладить отношения с Польшей и Литвой

Белоруссия может избавиться от давления со стороны соседей, считает политолог Дмитрий Болкунец.

Белоруссия может избавиться от давления со стороны соседей, считает политолог Дмитрий Болкунец.

Белорусская республика может наладить взаимоотношения с соседними странами Польшей и Литвой. Сделать это может сам президент Белоруссии Александр Лукашенко, убежден российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По мнению эксперта, президент Белоруссии должен перехватить инициативу в свои руки и наладить коммуникацию с оппонентами. Избежать вмешательства соседей в дела белорусских властей возможно, если действовать законно, говорит Болкунец.

В августе текущего года в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу одержал Александр Лукашенко. После этого в стране начались протесты.