12:15 3 Декабря 2020Общество
Турецкие военные продают украденные в Сирии артефакты
Военнослужащие турецкой армии вместе с местными боевиками зарабатывают на разграблении культурных ценностей Сирии.
Военнослужащие турецкой армии вместе с местными боевиками зарабатывают на разграблении культурных ценностей Сирии.
Как отмечается в материале Федерального агентства новостей, на севере Сирии некоторые территории были захвачены турецкими силами в 2018-2019 годах в результате операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь". Контроль над этими территориями практически перешел к протурецким боевикам.
Лояльные Турции радикалы замечены в уничтожении культурных достопримечательностей Сирии. Исторические ценности разграбляются для последующей перепродажи на территории Турции. В преступных схемах боевиков участвуют и турецкие военные.