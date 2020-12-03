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12:15   3 Декабря 2020
Общество

Турецкие военные продают украденные в Сирии артефакты

Турецкие военные продают украденные в Сирии артефакты

Военнослужащие турецкой армии вместе с местными боевиками зарабатывают на разграблении культурных ценностей Сирии.

Как отмечается в материале Федерального агентства новостей, на севере Сирии некоторые территории были захвачены турецкими силами в 2018-2019 годах в результате операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь". Контроль над этими территориями практически перешел к протурецким боевикам.

Лояльные Турции радикалы замечены в уничтожении культурных достопримечательностей Сирии. Исторические ценности разграбляются для последующей перепродажи на территории Турции. В преступных схемах боевиков участвуют и турецкие военные.

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