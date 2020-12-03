Власти Сирии амнистировали бывших боевиков и дезертиров в Даръа аль-Балад

На юге Сирии продолжается процесс урегулирования правового статуса дезертиров и бывших членов незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

На юге Сирии продолжается процесс урегулирования правового статуса дезертиров и бывших членов незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Впервые с 2018 года были достигнуты договоренности о начале процесса урегулирования статуса бывших боевиков и дезертиров в районе Даръа аль-Балад. Урегулирование статуса является своеобразной амнистией. Если бывший член незаконного вооруженного формирования не причастен к преступлениям, то он вычеркивается из списков разыскиваемых и подлежащих аресту.

В течение последних нескольких месяцев на юге Сирии был урегулирован статус более пяти тысяч бывших боевиков. При этом до последнего момента в Даръа аль-Балад существовали серьезные противоречия, так как фактическая власть находится в руках лидеров и старейшин местных общин. Кроме того, в районе находится большое количество бывших членов "Свободной сирийской армии" и дезертиров из рядов правительственных войск, передает ФАН.

Благодаря тому, что российская сторона выступила в качестве посредника, в первый день процесса урегулирования статуса более 30 человек вернулись к мирной жизни. Это событие позволит запустить процесс примирения и нормализации ситуации в наиболее проблемном районе на юге Сирии.